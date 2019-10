Voorzitter Jong VLD doorbreekt taboe op tv: “Nee, we doen geen trio’s. We hebben gewoon twee relaties”

Borgerhout -

Hans Maes (28), voorzitter van Jong VLD, heeft een relatie met Len. Len heeft ook een relatie met Lucas. Lucas is een goeie vriend van Hans, die ook nog iets heeft met een andere vrouw. Polyamorie, heet dat. Samen vertellen ze er straks over in Durf te vragen op Eén. “We komen bij elkaar over de vloer, en soms eten we samen. Of we samen in één bed slapen? Onlangs een keer, toevallig.”