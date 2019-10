Opdracht Reynders en Vande Lanotte maandag voorbij, N-VA houdt zich klaar

Maandag trekken informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders naar de koning om hun preformatienota voor te stellen. Tijdens een etentje met PS en N-VA donderdagavond werden de laatste punten en komma’s van die nota besproken.

Wie neemt maandag de fakkel over van Didier Reynders en Johan Vande Lanotte? Dat is de vraag die dit weekend de Wetstraat beheerst. Als de twee informateurs hun opdracht teruggeven, moet de koning een nieuwe informateur of verkenner het veld in sturen. Op dit moment zijn er twee opties: opnieuw een duo, dit keer van PS en N-VA, of enkel een N-VA’er. In het eerste scenario kan de koning Paul Magnette en Bart De Wever opdragen om samen te werken. Maar, zo valt te horen, als de PS Magnette niet laat opdraven, zal ook Bart De Wever zijn nek niet uitsteken. “Het is allebei, of niemand”, klinkt het bij N-VA. Schuift PS pakweg Jean-Claude Marcourt naar voren, dan gaat ook N-VA op zoek naar een subtopper. Over wie dat kan worden, doen veel geruchten de ronde, maar niemand wil een naam bevestigen. “Onze partij is groot genoeg.”

Paul Magnette liet in Le Soir intussen optekenen dat het water tussen N-VA en PS heel diep blijft. “Sinds 26 mei zijn er veel discrete ontmoetingen geweest met de informateurs. Ik heb vier- of vijfmaal aan tafel gezeten met N-VA en andere partijen. We hebben over alle onderwerpen gepraat en ik zie geen enkel punt waarover we het eens zijn”, verklaarde Magnette. Donderdagavond heeft er een nieuw gesprek plaatsgevonden tussen De Wever, Francken, Di Rupo en Magnette. Dat nieuws uit onze vrijdagkrant werd intussen bevestigd door een insider. Het gesprek diende vooral om een laatste keer te peilen naar de intenties van N-VA en PS, vooraleer de informateurs hun preformatienota aan de koning voorstellen. Achter de schermen is N-VA intussen bezig een onderhandelingsteam samen te stellen. Als De Wever alsnog gevraagd wordt door de koning, moet de N-VA-delegatie immers uit meer mensen bestaan dan enkel de in Wallonië gecontesteerde Theo Francken.