Conner Rousseau in poleposition voor voorzitterschap SP.A

Drie kandidaten doen uiteindelijk een gooi naar het leiderschap van de socialisten. Daarvan is Conner Rousseau, pas Vlaams fractieleider en gedragen door de partijtop, veruit de grootste kanshebber. Geen enkele andere socialist met enige bekendheid voelde zich geroepen om de partij uit het slop te trekken. SP.A staat op een absoluut dieptepunt met om en bij de 10 procent in de laatste verkiezingen. Volgens de peilingen is de bodem nog niet eens bereikt.