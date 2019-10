Waarom Inter tegen Juventus bekend staat als dé Italiaanse ‘Hate Game’: van 20 memorabele seconden in Milaan tot de ‘papieren scudetto’

We schrijven 1 oktober 2019. In Italië sijpelt het nieuws door dat Juventus opnieuw een poging waagt om via juridische weg de titel van het seizoen 2005-2006 terug naar Turijn te halen ten kost van Inter, dat de titel kreeg na het ‘Calciopoli’-schandaal dertien jaar geleden. Toevallig staat op 6 oktober 2019 de clash tussen Inter en Juve op het programma in de Serie A. De Derby d’Italia dus, oftewel dé Italiaanse ‘Hate Game’ bij uitstek.