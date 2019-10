Lommel houdt Roeselare af in 1B

Lommel heeft vrijdagavond Roeselare met 2-1 geklopt op de negende speeldag van de Proximus League. Lommel springt voorlopig over Lokeren naar de zesde plaats met 7 punten, Roeselare blijft helemaal onderaan het klassement staan met 2 punten.

Lommel was vanaf het begin de gevaarlijkste ploeg en na 16 minuten werd dit overwicht ook omgezet in een doelpunt. Wouter Biebauw redde het schot van Abdoulie Sanyang, maar Siemen Voet werkte de bal op de rebound ongelukkig in eigen doel. Nadien zorgde een penaltyfout van Jonathan Vervoort op Sanyang ervoor dat Jonathan Hendrickx de score voor de rust nog kon verdubbelen voor de thuisploeg (34.). Roeselare maakte nog de aansluitingstreffer via Yhoan Andzouana (67.), maar kon de nederlaag niet meer vermijden.