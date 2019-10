De twee levens van Percy Tau: “Mijn fans weten niet dat ik studeer, mijn proffen weten niet dat ik voetbal”

Met Percy Tau (25) heeft Club Brugge een Champions League-winnaar in zijn rangen. De Zuid-Afrikaan werd een held in zijn land door met Mamelodi Sundowns in 2016 de Afrikaanse Champions League te winnen. Maar achter de verafgode voetballer gaat ook een timide student schuil. Percy Tau over zijn twee levens.

Het is oktober en dus treffen we Percy Tau in wintermodus. Toen het vorig seizoen september was, vroeg hij de materiaalmeester van Union al om handschoenen en een muts. Maar de kledingsponsor had nog ...