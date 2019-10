Steven Defour: “Ik wil m’n papa zondag tonen dat ik nog een goeie voetballer ben”

“Zondag wordt spe­ciaal”, zegt Steven Defour. Niet alleen speelt hij met Antwerp tegen zijn ex-club Standard, waar hij eerst werd verafgood en later verguisd. Het is ook exact een jaar geleden dat de 31-jarige middenvelder zijn vader Jacques verloor. Eigenlijk is voetbal dan bijzaak, maar hij dénkt er niet aan verstek te geven. Met zijn held vereeuwigd op zijn rug gaat hij straks de strijd aan. “Ik geloof dat m’n papa meekijkt. Als ik niet speel, zou hij heel kwaad zijn.”