Panda Tian Bao is helemaal ondersteboven van zijn speelgoed in zijn verblijf in Pairi Daiza. Op een foto gedeeld door het dierenpark is het driejarige mannetje al hangend te zien, de poten gespreid en de armen lang gestrekt naar beneden. De broer van de pasgeboren tweeling heeft zijn eigen verblijf, gescheiden van dat van zijn ouders Hao Hao en Xing Hui. Maar ook alleen krijgt hij zijn tijd duidelijk wel gevuld.(sir)