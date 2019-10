Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx: “Oortjes moeten worden verboden voor fietsers”

Cathy Berx, Antwerps provinciegouverneur en voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, pleit ervoor om oortjes voor fietsers te verbieden. Ze doet dit nadat het verkeersinstituut VIAS donderdag heeft bekendgemaakt dat het aantal verkeersdoden in een jaar tijd in Vlaanderen met 23% is gestegen.

In de provincie Antwerpen steeg het aantal verkeersdoden van 29 in de eerste helft van 2018, naar 41 in de eerste helft van 2019. De stijging is er vooral bij fietsers en automobilisten. “De cijfers zijn dramatisch. Er is dringend nood aan nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Voor drugs is die er al, maar de pakkans moet veel hoger”, zei Berx donderdag.

LEES OOK. “Dramatische cijfers” en “elke dag Russische roulette”: zorgen om verkeersdoden (+)

Maar ze gaat nu nog een stap verder. “Ook het gedrag van de fietsers moet veranderen. Ik pleit ervoor om het dragen van oortjes op de fiets te verbieden. Dat zorgt voor minder afleiding in het verkeer. We moeten in het verkeer ook gewoon meer respect hebben voor elkaar.”

Berx wil ook dat elk ongeval met de buurtbewoners wordt geanalyseerd. “Buurtbewoners kennen de lokale verkeerssituatie het beste. Door hen bij de evaluatie van een ongeval te betrekken, kunnen we gevaarlijke situaties sneller aanpakken”, zegt Berx.