In november en december koopt u beter geen huis

Wie nog de woonbonus wil scoren, moet zich haasten. Want wie in november of december een woning koopt, dreigt twee keer te verliezen.

Om te bepalen of u nog recht hebt op de woonbonus, telt de datum van de leningakte. Tekent u de leningakte uiterlijk op 31 december 2019 bij de notaris, dan geniet u nog de Vlaamse woonbonus. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de woonbonus – een fiscaal voordeel dat over een looptijd van 20 jaar ruim 16.000 euro oplevert voor een alleenstaande, en het dubbele voor een koppel.

Om het verdwijnen van de woonbonus te compenseren, worden de registratierechten op de enige woning vanaf 1 januari verlaagd van 7 naar 6 procent. Maar om daar recht op te hebben, telt de datum van de verkoopovereenkomst – het ‘compromis’ in de volksmond.

Wie in november of december een woning koopt, dreigt dus twee keer te verliezen. Wie dan een compromis tekent, heeft zeker geen recht op de verlaagde registratierechten. En de woonbonus krijgt u enkel als de verkoop, en de bijhorende kredietakte, tijdig rond geraakt. Een notaris heeft doorgaans twee maanden nodig om alle formaliteiten in orde te maken.

Wie een tweede woning koopt, hoeft zich geen zorgen te maken. De federale woonbonus – officieel de federale vermindering voor het langetermijnsparen – blijft (voorlopig) ook na 1 januari bestaan. De registratierechten voor een tweede woning blijven ongewijzigd. Dat tarief bedraagt 10 procent.

Geen overgangsperiode

Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) liet vrijdag weten dat er geen overgangsfase komt voor de afschaffing van de woonbonus. Dat tot groot ongenoegen van oppositiepartij SP.A: “Er zijn zeker redenen om het systeem te hervormen, maar deze overhaasting zorgt enkel voor chaos. Bij de notarissen, de immomakelaars en de banken”, vindt Vlaams Parlementslid Maxim Veys.