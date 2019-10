“Mijn blaas werd zonder reden weggenomen door Bo Coolsaet”

Het aantal meldingen over ongewenste gedragingen door de Antwerpse uroloog Bo Coolsaet is opgelopen tot dertien, dat meldt De Morgen. Eén Vlaamse vrouw claimt dat de arts in 1981 volkomen nodeloos haar urineblaas wegnam.

De 80-jarige uroloog Bo Coolsaet staat terecht voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Sinds het nieuws over de rechtszaak kwamen nog tien andere vrouwen naar voren, enkelen onder hen dienden ook klacht in. Sinds de zitting op 18 september zouden daar nu nog vrouwen bijgekomen zijn.

Een van hen is een vrouw wiens blaas werd weggenomen bij een operatie door Coolsaet. “Als tiener had ik anorexia”, zegt ze in De Morgen. “Volgens een uroloog van de KU Leuven die me later behandelde, had ik geen nood aan een uroloog, maar aan een psychiater. Mijn blaas, begreep ik later, was zonder reden weggenomen.”

Het experiment werd in 1984 onderzocht na een klacht van toenmalig uroloog-in-opleiding Bert De Ruiter en zou geleid hebben tot het ontslag van Coolsaet als hoofd van de afdeling urologie van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht (AZU). Volgens De Ruiter stierven op z’n minst twee van de “zes à zeven patiënten” bij hij de ingrepen zag uitgevoerd worden en kregen andere ernstige complicaties. Het AZU sprak destijds over “meer dan veertig klachten”.