Seksschandaal in Waalse voetbalkantine blijft niet zonder gevolgen: één speler is zijn werk kwijt, parket opent onderzoek

Het seksschandaal dat eerder deze week uitbrak in het Waalse Thimister-Clermont, nabij Verviers, blijft niet zonder gevolgen. Via WhatsApp deden twee naaktvideo’s de ronde die in de kantine van een lokale voetbalclub opgenomen zijn. Eén van de betrokken spelers is intussen ontslagen door zijn werkgever en het parket is een onderzoek gestart naar de feiten.

In het eerste filmpje is te zien hoe een vrouw op handen en voeten door de cafetaria van voetbalclub La Minerie, een eersteprovincialer, kruipt. Ze is naakt en kruipt in de richting van een van de spelers van de ploeg, die in voetbaltenue op haar staat te wachten. In een tweede video zijn nog explicietere zaken te zien. Zeven spelers van de eerste ploeg waren naar verluidt aanwezig. Eén van de aanwezige spelers, een leraar, zou intussen ontslagen zijn door zijn werkgever, meldt Sudinfo.

Foto: RR

Op het eerste gezicht leek het alsof de vrouw alle handelingen bewust en gewillig stelde, maar de moeder van de jonge vrouw diende deze week wel klacht in, waarop het parket een strafrechtelijk onderzoek opende.

“Het is duidelijk dat het management van de club sterk geschokt is door deze zaak”, klonk het woensdag bij Mathieu Simonis, advocaat van de voetbalclub. “De club probeert vandaag alle betrokken spelers te identificeren.”

Twee van de spelers zouden al geïdentificeerd zijn. “Er werden sancties genomen tegen deze twee spelers, degene die het meisje uitnodigde, maar ook degene die filmde”, zegt Simonis. “Het gaat om interne en sportieve sancties.”