Beklijvende film van Thaise grotjongens en hun redders gaat in première: dit zijn de eerste beelden

De hele wereld was vorig jaar in de ban van de Thaise voetballers die samen met hun coach vier kilometer onder de aarde vastzaten in een grot. Er werd een internationale reddingsoperatie opgezet om het team uit het ondergelopen grottenstelsel te redden. Het beklijvende verhaal werd verfilmd en gaat zaterdag in première op het Busan International Film festival in Zuid-Korea. De makers lichtten begin september al een tipje van de sluier op met een spectaculaire trailer.

The Cave vertelt het zenuwslopende verhaal van de koortsachtige zoektocht naar de voetballers en hun coach. De twaalf voetballers waren afgedaald in het Tham Luang-grottenstelsel in het noorden van Thailand. Dat was niet de eerste keer: als inwijdingsritueel schreven ze de namen van nieuwe spelers op een afgelegen wand. Maar in het begin van de regentijd ging het mis. Tijdens een afdaling liep het stelsel razendsnel onder water. Het team kon geen kant meer op en zouden pas achttien dagen later weer daglicht zien.

Vlak na hun redding, barstte de strijd voor de filmrechten van het beklijvende verhaal los. De Thaise overheid besloot dat alle aanvragen een speciale goedkeuring moesten krijgen. De Iers-Thaise regisseur Tom Waller kreeg - met een bescheiden budget - toelating om het verhaal naar het witte doek te brengen. Maar dat was niet altijd even makkelijk, omdat de overheid alle controle over het verhaal en film behouden. "Ik kreeg slechts één dag om in de grot te filmen", klinkt het. De jongens of hun ouders mocht hij zelfs niet ontmoeten.

De Thaise overheid tekende intussen ook een lucratief contract met Netflix om een miniserie over de jongens te maken, onder leiding van de regisseur van Hollywood-kaskraker Crazy Rich Asians. Daar zouden de 'grotjongens' elk zo'n 78.000 euro voor hebben gekregen van Netflix. Het is niet bekend hoeveel de regering opstrijkt.

The Cave gaat zaterdag in première op het Busan International Film festival in Zuid-Korea. De hoofdrol in de spannende prent is weggelegd voor onze landgenoot Jim Warny. De Belg bracht de coach naar buiten, maar is erg bescheiden over zijn aandeel die hij had in de echte reddingsoperatie. "Het was veel moeilijker om voor de camera te staan dan de grot in te duiken", aldus Warny.