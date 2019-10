Nieuwe documentaire over Barcelona toont unieke beelden uit kleedkamer na pandoering tegen Liverpool

De 4-0-zege van Liverpool in de Champions League tegen Barcelona, met twee goals van Divock Origi, is één van de hoogtepunten van het Europese voetbal van afgelopen seizoen. The Reds veegden zo een 3-0-nederlaag vanuit de heenmatch van de tabellen en zouden uiteindelijk de Trofee met de Grote Oren winnen. Voor Barcelona was het een donkere dag, en die kunnen de fans binnenkort herbeleven.

Er komt namelijk volgende maand op Rakuten TV een nieuwe documentaire uit over de Catalaanse topclub, van de hand van Hollywood-legende John Malkovic. In acht afleveringen wordt het seizoen 2018/2019 samengevat, elke aflevering draait rond één cruciale match. Het hoeft niet te verbazen dat de pandoering tegen Liverpool één van die matchen is.

De documentaire pakt uit met unieke beelden uit de kleedkamer van Barcelona na die opdoffer. In de preview werd al een voorsmaakje gegeven. De Catalaanse selectie zit gedesillusioneerd voor zich uit te staren, Jordi Alba en Ernesto Valverde slaan de frustratie van zich af.

Het was niet allemaal kommer en kwel bij Barça vorig seizoen, dat de titel de supercup veroverde. De finale van de beker ging ietwat verrassend verloren tegen Valencia.