Parket Limburg dagvaardt 82 nalatige bijzitters die minnelijke schikking niet betalen

Het parket van Limburg heeft 82 nalatige bijzitters, die een minnelijke schikking van 250 euro niet betaalden, gedagvaard voor de rechtbank van Limburg. Dat staat zaterdag in Het Belang van Limburg en wordt bevestigd door Jeroen Swijsen van het Limburgse parket. In totaal hebben 271 Limburgers, die in mei dit jaar niet kwamen opdagen als bijzitter voor een stembureau, een minnelijke schikking van 250 euro in de bus gekregen. Daarvan hebben 82 personen niet betaald. Bijgevolg kunnen ze hun uitleg aan de rechter komen geven.

De rechtbank van Limburg organiseert themazittingen met betrekking tot de nalatige bijzitters. Een eerste zitting vindt op 20 november plaats in Hasselt. Dan volgen er nog zittingen op 4 december in Hasselt en Tongeren. Aan de strafrechter kunnen mensen soms aantonen dat ze de minnelijke schikking alsnog betaald hebben. Dan volgt er een vrijspraak. Af en toe lopen die documenten in de administratieve mallemolen vertraging op. Mensen, die hun minnelijke schikking niet betaald hebben, laten soms ook verstek gaan voor de rechtbank. Ze krijgen dan een boete van rond de 400 euro. Tel daar de gerechtskosten bij en dan kan dat bedrag tot zo’n 700 euro oplopen. Daarna kunnen ze wel nog verzet aantekenen.