Levenloos lichaam van man teruggevonden in Schaarbeek

Schaarbeek - In Schaarbeek is ter hoogte van de Vooruitgangsstraat zaterdagochtend het levenloos lichaam van een man teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. De doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer zijn nog onbekend.

Het Brussels parket stuurde een wetsdokter en onderzoekers van labo naar de plaats waar het levenloos lichaam is teruggevonden. De man werd waarschijnlijk gevonden door een buurtbewoner, maar er is nog niet meer geweten over de reden van het overlijden. Het onderzoek is lopende.

Het parket heeft een autopsie gevorderd en die moet meer duidelijkheid brengen. De resultaten van de autopsie volgen waarschijnlijk pas maandag.