Listeriabesmetting: nog niet duidelijk of nog Belgische bedrijven beleverd werden

Het is zaterdag nog steeds niet duidelijk of, buiten supermarktgroep Aldi, nog bedrijven in ons land beleverd zijn door de Nederlandse vleeswarenproducent Offerman. Dat zegt het federaal voedselagentschap FAVV.

In Nederland zijn door een listeriabesmetting drie mensen overleden, en kreeg één vrouw een miskraam. Volgens Nederlandse media waren die besmettingen afkomstig van Offerman, een dochterbedrijf van de Belgische vleeswarengroep Ter Beke. Offerman riep donderdag gesneden en verpakte vleeswaren terug die in een vestiging in het Nederlandse Aalsmeer werden geproduceerd, wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria.

In België riep daarop Aldi een product terug, met name gebraden rosbief van het merk Délifin. Dat bleek geleverd door de fabriek van Offerman in Aalsmeer. Het product werd “uit voorzorg” teruggeroepen, aldus Aldi.

Het FAVV drong vrijdag aan op meer info van de Nederlandse autoriteiten. Dat is er intussen gekomen onder de vorm van een RASFF-waarschuwing, een systeem voor het melden van voedselveiligheidskwesties binnen de EU. “Daarin werd bevestigd dat er vanuit Offerman in Aalsmeer geleverd is aan Aldi België”, aldus FAVV-woordvoerder Koen De Roover.

Of nog andere Belgische bedrijven werden beleverd door Offerman is nog niet duidelijk. “Daar is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit volop mee bezig”, klinkt het bij het FAVV.

