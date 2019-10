Vrouw wordt nog steeds gezocht voor gevaarlijke stunt met leeuw, maar zet doodleuk bizarre video online

De vrouw die ophef veroorzaakte door in The Bronx Zoo in New York een leeuwenkooi binnen te dringen, heeft opnieuw van zich laten horen. Myah Autry (32) wordt nog steeds gezocht voor de levensgevaarlijke stunt, maar dat belette haar niet een bizarre 'rap'-video op Instagram te zetten. Ze heeft het onder meer over "de gevangenis" en het feit dat ze "bezeten" is. De politie probeert de vrouw op te sporen sinds de video waarin ze een leeuw treitert, verscheen op sociale media.

