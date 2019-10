Tachtiger wil frietketel kuisen: tuinhuis ontploft, woning beschadigd

Ledegem - Ledegem is zaterdagochtend opgeschrikt door een ontploffing. Daarbij werd een tuinhuis volledig vernield en raakte een woning beschadigd.

De feiten speelden zich af iets voor 11 uur in de Cardijnlaan. Een tachtiger was in het tuinhuis aan de achterzijde van zijn woning bezig met het schoonmaken van een oude frietpot. De man vertrok uit het tuinhuis, maar toen hij weg was, ontstond er een probleem met de frietketel. Het tuinhuis stond al snel in brand. De brandweer snelde toe, maar op dat ogenblik ontplofte een gasfles die in het tuinhuis stond opgesteld. Niemand geraakte gewond, maar het tuinhuis brandde helemaal uit. Ook de woning liep schade op. Onder andere een keukenraam raakte vernield.