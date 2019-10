Dramatisch begin voor Tottenham in competitiematch: doelman Hugo Lloris flatert en lijkt armbreuk op te lopen

Hoe slecht kan een wedstrijd beginnen?Tottenham moest zaterdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion, maar al na twee minuten voetballen liep het helemaal mis. Doelman Hugo Lloris miskeek zich op een verre voorzet, duwde de bal pardoes in de voeten van een tegenstander en het stond 1-0 voor Brighton. Tot overmaat van ramp liep de doelman (schijnbaar) een zware armbreuk op, doordat hij verkeerd neerkwam.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld staan beiden in de basis en moeten dus een achterstand ophalen. Paulo Gazzaniga was de vervanger van Lloris, die zuurstof kreeg toegediend en met de draagberrie van het veld werd gedragen.

(lees verder onder de foto’s)

Lloris — David de Gea (@D_DeGea) October 5, 2019

Foto: AFP

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: REUTERS

Na een minuut of 20 had ook Jan Vertonghen even verzorging nodig. Na een botsing liep hij een stevige buil op, maar zonder erg.

Op het halfuur werd de situatie nog schrijnender voor de Spurs. Aaron Connolly maakt er in twee tijden 2-0 van. Voor Brighton zou het de tweede zege van het seizoen zijn, de club van de geblesseerde Leandro Trossard stond voor aanvang van de partij 16de, Tottenham 6de.