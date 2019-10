Priscillia (18) werd drie maanden geleden dood aangetroffen op kerkhof, nu zorgt DNA voor doorbraak

In Frankrijk heeft een jongeman van 18 de moord bekend op Priscillia, ook 18, die maanden geleden dood werd teruggevonden op een kerkhof in het dorpje Estagel. De politie kwam de dader op het spoor dankzij doorgedreven DNA-onderzoek.

Het lichaam van Priscillia werd op 7 juli dit jaar aangetroffen op het kerkhof van Estagel, een dorpje in het Zuid-Franse departement Pyrénées-Orientales met net geen 2.000 inwoners. Het meisje, dat een mentale en licht motorische handicap had, was halfnaakt en speurders ontdekten vijf steekwonden op haar lichaam. Er waren ook sporen van seksueel geweld.

Op het lichaam van het meisje werd ook een mannelijk DNA-spoor aangetroffen. Omdat het meisje de avond van haar verdwijning aanwezig was op het bal van de brandweer, werden alle aanwezige mannen - meer dan honderd - één voor één verhoord. Die verhoren leidden de speurders uiteindelijk naar een lijst met verdachten, die elk gevraagd werden hun DNA af te staan. Met succes, want zo stuitten ze op een 18-jarige man die niet gekend was bij het gerecht. Eén dag na zijn aanhouding, bekende hij de feiten.

Opvallend: de man die de moord op Priscillia bekende, was volgens verschillende inwoners ook aanwezig op een optocht die werd georganiseerd ter ere van Priscillia.