Onbekende pendelaar deelt kopstoot uit aan 'lastige' man op drukke trein: "Een held"

Een onbekende man wordt in de Britse media een “held” genoemd nadat beelden zijn opgedoken van in een Londense trein. Een van de passagiers viel een vrouw lastig, maar ze werd meteen bijgestaan door enkele pendelaars. De man met de baard bleef verwensingen schreeuwen en het ontaardde in getrek en geduw. “Plots sprak hij het woord ‘neersteken’ uit”, aldus een reiziger. De onbekende “held” greep onmiddellijk in en deelde een kopstoot uit. De man met de baard werd later ingerekend door de politie.

De trein waarop het incident zich afspeelde, verliet donderdag Londen met talloze passagiers aan boord. De sfeer was gespannen door de man die verschillende keren schreeuwde dat hij uit Afghanistan afkomstig is. Het liep uit de hand toen hij een vrouwelijke pendelaar begon lastig te vallen.

Een arbeider schoot haar te hulp, maar kreeg volgens getuigen enkele klappen van de man met de baard. Veertiger Del Scott-Lewis getuigde in de Britse krant Daily Mail dat hij lastige reiziger in het volgende station wilde doen afstappen.

"Snel handelen"

“Ik greep zijn rechterarm en trok hem mee naar het midden van de trein”, aldus Scott-Lewis. “De man die de kopstoot uitdeelde, pakte zijn andere arm om te helpen. Hij begon tegen te stribbelen.” De man met de baard schreeuwde volgens getuigen dat hij hen zou “vermoorden”. Toen het woord ‘neersteken’ viel, werd er ingegrepen.

“Ik zag geen mes”, zegt Scott-Lewis. “Maar hij uitte het dreigement. Niemand had een wapenstok, dus gaven we hem een kopstoot.” Onder de passagiers zaten ook enkele kinderen, die bang werden. “Ik heb nog nooit zo’n situatie meegemaakt”, klinkt het nog. “We moesten snel handelen.”

"Held"

Een andere passagier bevestigt de feiten in de Britse media. “Hij veroorzaakte problemen”, zegt Mark Taylor. “Een oudere man probeerde hem te stoppen, maar hij viel hem aan.” Taylor vindt dat niemand de mysterieuze pendelaar die een eind aan de dreiging maakte, iets kwalijk kan nemen. “Hij bewees onze wagon een dienst. Daarom juichte iedereen.”

Hij wordt dan ook uitvoerig een "held" genoemd in de Britse pers en op sociale media. Zijn identiteit blijft voorlopig onbekend, maar verschillende kranten deden al een oproep om zijn naam te achterhalen.

De man met de baard werd in bedwang gehouden en bij het volgende station gearresteerd. De 29-jarige man blijft aangehouden op verdenking van het bezit van een mes en diefstal.