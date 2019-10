Eind oktober weten we of Tom Van Grieken concurrentie krijgt voor voorzitterschap Vlaams Belang

Op 31 oktober moet duidelijk zijn of Tom Van Grieken een tegenkandidaat heeft voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. De kans is, gezien de opmerkelijke herrijzenis van de partij bij de lokale verkiezingen in 2018 en de parlementsverkiezingen van mei dit jaar, klein dat een lid van de partijraad zich geroepen voelt om de degens met Grieken te kruisen. In dat geval wordt hij op 16 november door een ledencongres bevestigd.

Van Grieken is vooralsnog de enige partijvoorzitter die wellicht zichzelf zal opvolgen. Alle andere partijen hebben voorzittersverkiezingen gepland. Aan Franstalige kant is de wissel bij Ecolo al doorgevoerd en volgen PS en MR nog dit jaar. Aan Vlaamse kant zijn de kandidaten bij Groen en sp.a reeds gekend, moet CD&V de opvolging van Vlaams minister Beke regelen en zijn er in de lente bij Open Vld voorzittersverkiezingen. Enkel bij PVDA is pas tegen eind volgend jaar duidelijk of Peter Mertens voorzitter blijft of als er een nieuw gezicht opduikt.

Tom Van Grieken werd na de rampzalige verkiezingen van 2014 de jongste partijvoorzitter uit de Belgische geschiedenis - Guy Verhofstadt was enkele maanden ouder toe hij aan het hoofd van de VLD kwam. Van Griekens mandaat liep normaal vorig jaar af, maar de partijraad besliste toen met het oog op de stembusslag van dit jaar zijn mandaat met een jaar te verlengen.

Stemming

Zaterdag legde de partijraad de procedure vast voor de voorzittersverkiezingen. Kandidaten, die lid moeten zijn van de partijraad, moeten zich tegen 31 oktober melden bij de voorzitter van de partijraad, Europarlementslid Filip De Man. Dan volgt een stemming in de partijraad. Indien niemand de helft van de stemmen haalt, volgt een tweede ronde met de twee beste kandidaten.

Kans lijkt klein

Dat is althans de theorie, want de kans lijkt klein dat er een lid van de partijraad - het partijbestuur, aangevuld met de zittende parlementsleden en een aantal gecoöpteerde leden - opstaat tegen Tom Van Grieken. Die heeft immers de partij opnieuw op de politieke kaart gezet. In 2014 telde de partij nog maar elf parlementsleden, terwijl Vlaams Belang op 26 mei de tweede grootste partij van Vlaanderen werd, en in de recentste peiling zelfs de nummer 1.

Bovendien slaagde hij erin om de partij voor een groot deel 'salonfähig' te maken door wekenlang met N-VA te praten over de vorming van een Vlaamse regering. Een oefening die strandde omdat de twee Vlaams-nationalistische partijen een partner nodig hadden om een meerderheid te vormen, maar die niet konden vinden.

Indien er geen tegenkandidaten zijn voor Tom Van Grieken, zal de partijraad zijn kandidatuur om 16 november valideren, waarna een ledencongres die keuze later op de dag zal bevestigen.