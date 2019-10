Bezoek aan de weegschaal gemist? Boete! Dit riskeren de spelers van Real Madrid als ze in de fout gaan

Of je nu bij de kleinste ploeg van de Rupelliga of bij het grote Real Madrid speelt: boetes krijg je overal. Hoeveel Hazard en co nu precies betalen voor een overtreding, kwam de Spaanse tv-zender Cuatro te weten. De minimumboete bedraagt 250 euro, maar dat bedrag kan al snel oplopen.

Spelers worden drie kwartier voor een training op de club verwacht. Zijn ze vijf minuten te laat, dan zijn ze 250 euro kwijt. Dat wordt 500 euro als ze een kwartier later zijn en 1.000 euro als ze nog meer vertraagd zijn. Missen ze de training, dan betalen ze 3.000 euro.

Wordt ook bestraft: het gebruik van gsm’s wanneer het niet mag. In de bus, kleedkamer of bij de fysiotherapeut moeten de toestellen op stil staan. Een overtreding kost 250 euro, een bedrag dat snel oploopt bij recividisten. Al blijven de bedragen natuurlijk relatief als je weet dat zelfs de kleinste vis in de kleedkamer van Bernabeu 10.000 euro per week verdient.

Andere regels:

-spelers moeten het de club laten weten als ze op een vrije dag de stad verlaten (boetes tot 1.000 euro)

-spelers moeten de club op de hoogte brengen van aanvragen tot interviews of sponsoractiviteiten. Ook hier lopen de boetes tot 1.000 euro

-wie het wekelijkse bezoek aan de weegschaal een keer mist, moet het met 250 euro minder doen. Wie te zwaar staat, betaalt tot 1.000 euro

-geblesseerde spelers moeten op het trainingscomplex blijven, tenzij toestemming van dokter en coach hebben om het te verlaten

-spelers die de selectie niet halen, moeten net als hun ploegmaats voor de wedstrijd naar de kleedkamer. Ze moeten tot tien minuten voor het einde van de match in het stadion blijven