Tienduizenden Schotten betogen voor Schotse onafhankelijkheid

Tienduizenden Schotten zijn zaterdag in Edinburgh op straat gekomen om te betogen voor een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid. De meerderheid van de Schotten stemde in 2014 nog tegen die onafhankelijkheid, maar de betogers zien de nakende Brexit als een goede reden voor een nieuw referendum.

Toen de meerderheid van de Schotten in 2014 tegen de onafhankelijkheid stemde in een referendum, was van de Brexit nog geen sprake. Maar nu de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dichterbij komt, zegt de organisatie All under one banner, die de pro-onafhankelijkheidskrachten in Schotland wil verenigen, dat de mening van de Schotten verandert. Zij willen het liefst in de EU blijven, klinkt het, en dus komen ze met vele tienduizenden de straat op om een nieuw referendum te vragen.

De organisatoren hoopten vooraf op 100.000 manifestaten. Of dat aantal gehaald werd, is nog onduidelijk. Volgens een parlementslid van de Scottish National Party (NSP) zijn er zelfs 250.000 aanwezigen.

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon (SNP) kan niet op de mars aanwezig zijn, maar liet weten in gedachten bij de manifestanten te zijn. "Geniet van jullie dag. En twijfel niet: de onafhankelijkheid komt eraan", schreef ze.

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, wil Sturgeon, die met haar SNP fel tegen de Brexit gekant is, binnen de twee jaar een nieuw onafhankelijkheidsreferendum organiseren. Bij het vorige referendum stemde 55 procent van de deelnemers tegen onafhankelijkheid.