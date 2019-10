Dader van steekpartij in Parijs had banden met salafisten

De man die donderdag vier agenten heeft neergestoken in de politieprefectuur van Parijs, had contact met vermoedelijke leden van de salafistische beweging. Dat verklaarde Jean-François Ricard, procureur van het antiterreurparket. De man "zou een radicale visie van de islam hebben aangehangen".

Volgens Ricard had de 45-jarige man zich ongeveer tien jaar geleden bekeerd tot de islam. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat hij "bepaalde gewelddaden gepleegd in naam van die religie" goedsprak, "geen bepaalde contacten met vrouwen meer wou hebben", de aanslagen op Charlie Hebdo in 2015 rechtvaardigde en sinds enkele maanden zijn kledinggewoonten veranderde, zei de procureur op een persconferentie.

De man had geen strafblad, maar tegen hem liep wel een procedure voor echtelijk geweld in 2009. De procureur omschreef het parcours van de messentrekker donderdag en had het over "extreem geweld". De dader had de ochtend van de feiten twee messen gekocht: een keukenmes van 33 centimeter en een oestermes. Met die twee messen viel hij tussen 12.53 en 13 uur verschillende collega's aan, waarna een stagiair hem doodschoot.

33 sms’jes

Uit het telefonieonderzoek met zijn echtgenote bleek dat het paar 33 sms’jes had uitgewisseld, tussen 11.21 en 11.50 uur die dag. "Tijdens die conversatie zei de dader van de feiten vooral religieus gekleurde zaken die eindigden met twee uitdrukkingen: 'Allah Akbar' en 'volg onze geliefde profeet Mohamed en denk diep na over de Koran' ", aldus de procureur. Volgens getuigenissen uit de entourage van de man, zou hij ook zulke uitspraken gedaan hebben in de nacht.

Didier Lallement, chef van de politie, zei dat de aanvaller een grondige veiligheidsscreening had ondergaan, zoals alle leden van de inlichtingenafdeling. De stagiair was nog maar zes dagen aan de slag in de prefectuur.