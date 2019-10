Winning streak van Liverpool gaat door, al valt winnende goal pas in minuut 95

Liverpool blijft maar door de Premier League razen. De Reds tellen na acht speeldagen als enige het maximum van de punten, al moet gezegd dat het in de topper tegen Leicester op seconden aankwam: pas in de 95ste minuut besliste Milner de partij vmet de 2-1 vanop de strafschopstip.

In het seizoen 2013-2014 leidde Brendan Rodgers Liverpool nog bijna naar de titel -herinner u de fatale uitschuiver van kapitein Gerrard-, zaterdag kwam hij als coach van Leicester op bezoek. Voor de ploeg van Tielemans en Praet een prima gelegenheid om te zien waar ze toe in staat was: Liverpool was al 43 competitiematchen ongeslagen op eigen veld.

Liverpool had aanvankelijk moeite om door de bezoekende muur te raken, maar na veertig minuten beuken lukte het dan toch: Sadio Mane scoorde knap zijn vijftigste voor de club. Het had 2-0 kunnen worden, maar Mane en Salah misten.

Dat gemis leek de ploeg van Klopp zuur op te breken: tien minuten voor tijd maakte Maddison zowaar gelijk. Een op dat moment onverhoopt punt voor Rodgers, maar dat was dus buiten een bloedstollend slot gerekend: in de 95ste minuut werd Mane neergelegd in het strafschopgebied. Milner mocht aanleggen, miste niet en schoot de Reds naar een voorsprong van acht punten op Manchester City (dat zondag nog speelt).