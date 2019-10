Doelpunt van Cyriel Dessers helpt Heracles aan zege

Cyriel Dessers had zaterdagavond met een doelpunt een aandeel in de 2-0 thuisoverwinning van Heracles tegen FC Emmen. De Belgische spits zit nu aan vijf doelpunten in negen wedstrijden in de Eredivisie.

Na 31 minuten spelen kon Dessers een voorzet van Silvester van der Water binnen koppen en zijn ploeg op voorsprong brengen. In de tweede helft werd de score verdubbeld door Keziah Veendorp, die een voorzet onder druk van Dessers in eigen doel werkte (59.). Ook Michael Heylen kwam aan de aftrap in het duel en speelde de volle 90 minuten voor Emmen. Lucas Schoofs en Dario Van den Buijs kwamen niet van de bank bij Heracles.

In Duitsland deelden Schalke 04 en Keulen de punten in een 1-1 gelijkspel. Suat Serdar leek voor Schalke het enige doelpunt van de wedstrijd te maken (72.), maar een late gelijkmaker van Jonas Hector (92.) bracht daar verandering in. Sebastiaan Bornauw speelde de hele wedstrijd voor Keulen en Benito Raman zat voor het eerst sinds zijn blessure terug op de bank bij Schalke, dat door het gelijkspel de leidersplaats laat liggen in Duitsland. Met naast Schalke ook nog Bayern, Leipzig, Freiburg en Leverkusen zijn er nu vijf teams met veertien punten.

Christian Benteke mocht in de laatste minuut van de wedstrijd invallen voor Crystal Palace, dat met 1-2 ging winnen bij West Ham. Een doelpunt van Sebastien Haller (54.) werd opgehaald door een strafschop van Patrick van Aanholt en een laat doelpunt van Jordan Ayew (90.).