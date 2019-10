“Doodgeboren” baby beweegt plots toch, maar artsen laten hem sterven in koelkast van mortuarium

Te gruwelijk voor woorden. Twee artsen uit Kazachstan moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van een pasgeboren baby. Het kind leek doodgeboren en werd zo ingeschreven in de papieren, maar bewoog even later toch zijn beentje. Toch stopten de artsen het kindje in de koelkast van het mortuarium en lieten het daar sterven, staat in de aanklacht. Ze riskeren 20 jaar gevangenis.

De zaak kwam toevallig aan het licht. De telefoon van Kuanysh Nysanbaev, hoofdarts in het ziekenhuis, werd afgetapt voor een onderzoek dat rond omkoping draaide. De anticorruptiedienst van de politie hoorde hem daar bellen over het kind, dat in de frigo van het mortuarium om het leven kwam.

“Na de geboorte werd de baby opgegeven als doodgeboren”, aldus politiechef Shyngys Kabdula. “Maar de jongen leefde nog. Toen hij nog een teken van leven gaf, besloten de dokters (naast Nysanbaev is ook een andere arts die aanwezig was in verdenking gesteld, nvdr) hem niet de nodige levensreddende zorg te bieden. Het papierwerk was afgerond, het stond als doodgeboren in de computer, en ze hebben dat zo gelaten. Ze stopten hem in de koelkast van het mortuarium en lieten hem daar sterven.”

Beide dokters zitten in de gevangenis en moeten eerstdaags voor de rechter verschijnen. Ze riskeren 20 jaar cel voor moord.