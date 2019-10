“Vanaf 2020 nieuwe nachttrein tussen Brussel en Wenen”

Brussel - De Oostenrijkse spoorwegen ÖBB willen vanaf januari 2020 starten met een nachttrein Brussel-Wenen. Dat heeft de topman van de ÖBB gezegd in een interview.

“We werken met hoogdringendheid aan een nachttrein, een Nightjet, van en naar Brussel, waarmee we in januari volgend jaar al willen starten. Een extra verbinding van Wenen richting Amsterdam zal een jaar later volgen.” Dat heeft de topman van de Oostenrijkse spoorwegen, Andreas Matthä, zaterdag in een interview met de Wiener Zeitung gezegd.

Het is geen geheim dat Matthä zijn pijlen al enige tijd op Amsterdam heeft gericht. Maar door “administratieve beslommeringen” loopt dat project vertraging op. Concreet gaat het over subsidie. Die zou nodig zijn om Amsterdam aan te sluiten op het netwerk van nachttreinen van de ÖBB, aldus de gespecialiseerde website Treinreiziger.nl. Dat er ook een halte in Brussel komt, is wel een verrassing. Het nieuws werd zaterdag nog eens bevestigd op de Twitterpagina van de ÖBB, die “Welkom Brussel!” postte.

Of de nachttrein dagelijks zal rijden, zoals de meeste exemplaren op het ÖBB-netwerk, is onduidelijk. Ook over de tarieven wilde de topman nog niets kwijt aan de Wiener Zeitung.