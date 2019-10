Vrouw gaf afgehakt hoofd van partner in doos aan vriendin, ook lichaam van slachtoffer gevonden

Het ziet er steeds slechter uit voor de Spaanse vrouw die een doos met een afgehakt hoofd erin aan een vriendin gegeven had ter bewaring. Het hoofd blijkt van haar man te zijn, en de vrouw had het gekookt en vervolgens verpakt in aluminiumfolie.

In april had Maria del Carmen Merino Gomez (61) een doos gegeven aan een vriendin. Er zaten seksspeeltjes in, zei ze, en ze wilde niet dat de politie die zou vinden bij de huiszoeking die ze zouden uitvoeren naar aanleiding van de verdwijning van haar partner. Maria hield vol dat die vrijwillig en zonder ruzie was vertrokken, en dat zij ook niet wist waar hij uithing.

Na zes maanden liep de vrouw echter tegen de lamp omdat de doos wel heel erg begon te stinken in de woning van de vriendin. Ze vond er een hoofd in, dat na onderzoek van de partner van de vrouw blijkt te zijn. Het identificeren was niet eenvoudig, want volgens Spaanse media had Maria het gekookt en vervolgens in aluminiumfolie gestopt.

Ook het lichaam van Jesus Maria Baranda werd intussen gevonden in een vakantieresort, waar Maria met hem geweest was. Een poetsvrouw heeft lokale media verteld dat de vrouw haar gevraagd had om te helpen met enkele zware zakken naar de afvalcontainer te dragen.

Maria blijft in de cel. Er wacht haar een proces, maar ze zegt zelf dat ze niets met de zaak te maken heeft. “Iemand heeft de doos voor mijn deur gezet en ik heb die bijgehouden omdat het de laatste herinnering is die ik aan hem heb”, zei ze zelf nog aan een Spaanse tv-zender.