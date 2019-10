VN roepen op tot einde geweld in Irak nu al bijna 100 doden zijn gevallen

De Verenigde Naties hebben zaterdag opgeroepen tot een einde aan het geweld in Irak, waar voor de vijfde dag op rij protesten plaatsvonden. Bij die protesten zijn al bijna 100 doden gevallen. De manifestanten eisen dat de van corruptie beschuldigde regering opstapt.

Zaterdagnamiddag en -avond vonden in verschillende wijken van Bagdad en in andere steden in het zuiden van het land nieuwe manifestaties plaats. De ordediensten gebruikten traangas en echte kogels om de manifestanten in Bagdad uiteen te jagen. In het zuiden van het land staken de manifestanten de zetel van zes politieke partijen in Nassiriya in brand. Duizenden mensen kwamen ook op straat in Diwaniya.

“Vijf dagen van doden en gewonden. Dat moet stoppen. Ik roep alle partijen op te stoppen en na te denken”, aldus de Nederlandse Jeanine Hennis-Plasschaert, hoofd van de VN-missie in Irak, op Twitter. “Zij die verantwoordelijk zijn voor geweld, moeten rekenschap afleggen.”

4.000 gewonden

Volgens een nieuwe balans van de Iraakse regeringscommissie voor de mensenrechten, zijn bij de vijf dagen van protesten al 99 mensen om het leven gekomen. Het gaat dan vooral om manifestanten. Er vielen ook 4.000 gewonden.

Uit medische bronnen is vernomen dat het merendeel van de manifestanten is doodgeschoten. Diezelfde medische bronnen hadden vrijdag gemeld dat zes agenten zijn omgekomen sinds het begin van de protesten op dinsdag.

De woede van de betogers richt zich onder meer tegen de corruptie en de politieke stilstand. Ze eisen dat er iets gedaan wordt aan de werkloosheid, vooral bij jongeren, en vragen de oprichting van functionele openbare diensten.