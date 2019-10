VOKA gaat Vlaamse regering controleren: “We gaan hen hier ook op afrekenen”

Werkgeversorganisatie VOKA is best wel in haar nopjes met het Vlaams regeerakkoord, maar de ambities moeten dan wel omgezet worden in daden. Dus lieten ze hun rekenwonders nagaan of alle cijfers wel precies kloppen en zetten die berekeningen online. “We gaan de Vlaamse regering hier ook op afrekenen”, klinkt het bij VOKA.

“VOKA is mijn echte baas”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever ooit. “Als zij tevreden zijn, dan ben ik ook tevreden.” Dus zal hij zich niet verbazen dat VOKA het werk van de nieuwe Vlaamse regering grondig onder de loep zal nemen. De Vlaamse Kamer van Koophandel kan zich perfect vinden in de ambitie van de regering Jambon I om zich te spiegelen aan de noordelijke landen, maar dan moeten de ministers die ook waar maken.

“We hebben de doelstellingen onderbouwd met cijfers”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van VOKA op Radio 1. “Op basis van allerlei Europese indicatoren. Als we bij de beste van de klas willen horen dan is dat onze referentie.”

Een voorbeeldje: de Vlaamse regering wil de werkzaamheidsgraad optrekken van 76 naar 80 procent. Daarvoor moeten 120.000 extra Vlamingen aan de slag. Niet slecht, vindt VOKA, maar dat zijn er nog niet genoeg. Om de kaap van de 80 procent netjes te ronden zouden er 160.000 werkende Vlamingen meer moeten zijn. “En om de absolute top te zijn, zouden we zelfs naar 83 procent moeten.”

Zo heeft VOKA nog wel een paar aanbevelingen. Er mag nog wel een half miljard euro méér naar innovatie dan de nieuwe ministers hebben voorzien om aan te knopen met de toplanden. En als het gaat over mobiliteit, is er een slimme kilometerheffing nodig. Hoe vroeger, hoe beter, want de Vlaming zou jaarlijks gemiddeld 80 uur minder in de file moeten staan om goed te zijn.

“Op deze manier werken onze ondernemingen ook”, klinkt het bij VOKA. “Ze zetten een doelstelling en werken dan een beleidsplan uit om daar te geraken. Met deze oefening willen we de Vlaamse regering een spiegel voorhouden. En we gaan de Vlaamse regering daar ook op afrekenen.”