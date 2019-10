Speurders zoeken naar bloedsporen in garage

Al vier maanden is loodgieter Johan Van Der Heyden vermist. Hij vertrok op zondagavond 2 juni rond 20.30 uur bij hem thuis in Lint, waar hij woont met zijn echtgenote en hun twee kinderen. Van Der Heyden is een zelfstandig loodgieter en reed met een witte bestelwagen.

De bestelwagen werd gefilmd onderweg naar Nederland Federale Politie

Op de beelden van snelwegcamera’s die de politie heeft bestudeerd, is te zien hoe Van Der Heyden naar Nederland reed. Een van die camerabeelden werd later toegevoegd aan een opsporingsbericht, dat op 18 juni werd verspreid.

Aanvankelijk werd de verdwijning niet als erg onrustwekkend beschouwd. Van Der Heyden werkte wel vaker in Nederland. Zijn bestelwagen zou ook op verschillende plaatsen in Nederland gezien zijn, onder meer in Den Bosch en Eindhoven.

Moeder en dochter opgepakt

Twee weken geleden startte de Nederlandse politie toch een onderzoek naar de vermiste Vlaming. Zijn gsm zou al geruime tijd geen signaal meer gegeven hebben. Het Nederlandse onderzoek leidde naar een 39-jarige Nederlandse vrouw en haar 18-jarige dochter uit Steenbergen, een stad in Noord-Brabant. De twee wonen samen in een chalet in een vakantiepark, waar een dozijn vakantiehuisjes staan.

In het vakantiepark staan twaalf chalets. Google Streetview

Toen de Nederlandse politie op zaterdagochtend een huiszoeking in de chalet hield, waren de moeder en haar dochter er niet. De politie kon hen later die ochtend lokaliseren in een ander huis in Steenbergen, waar ze waren blijven overnachten. De twee Nederlandse vrouwen zijn opgepakt en van hun vrijheid beroofd, in functie van het onderzoek. “We denken dat ze mogelijk wat te maken hebben met de verdwijning”, zegt de Nederlandse politie.

Ook garage doorzocht

Niet alleen de woning van de twee vrouwen werd doorzocht. Ook een garage op het domein waartoe de beide vrouwen toegang hadden, werd leeggehaald en doorzocht. Onder meer een boot werd uit de garage gehaald. “Een tactische zoeking”, noemt de Nederlandse politiewoordvoerder het, waarbij onder andere naar computers en andere aanwijzingen gezocht wordt.

Er werden speurhonden naar de garage gebracht. Omroep Brabant

Later op de dag werden ook speurhonden naar de garage gebracht. De dieren zijn getraind om te zoeken naar lijken. Vervolgens werd de garage met zwarte afdekzeilen verduisterd, zodat de forensische onderzoekers aan de slag konden met luminol. Dat product reageert op sporen van bloed en licht op onder een fluorescerende lamp.

Een lichaam werd zaterdag niet gevonden.

De familie van Johan Van Der Heyden is droevig en zit met veel vragen, maar verkoos om niet te reageren.