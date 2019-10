Chaos op en naast het veld bij Cercle: stewards opgestrommeld om spelers en staf te beschermen, lot van coach Mercadal lijkt bezegeld

Het gaat van kwaad naar erger bij Cercle Brugge. Na het 6-0-verlies bij Zulte Waregem bleven de spelers tot 23 uur in de kleedkamer, de bus verliet het stadion pas om 23.15 uur. Cercle had de bussen van de fans gesponsord maar toch bleven ze woedend. Er werden stewards opgetrommeld om de spelers en de staf te beschermen bij de aankomst aan het stadion, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Het falende transferbeleid met liefst negentien spelers veroorzaakte een chaos op en naast het veld. Het ziet er nu toch naar uit dat trainer Fabien Mercadal de rekening zal betalen. “Ik zal de komende dagen zien wat er zal gebeuren maar ik weet ook wel wat er in het voetbal wordt gedaan met trainers die 3 op 30 behalen. Neen, ik heb niet het gevoel dat ze mij in de steek lieten, maar misschien ben ik naiëf. In elk geval speelden we naiëf en zijn we niet op het niveau van deze competitie.”

Mercadal wist eerder al dat het zaterdag in Waregem de laatste kans was. Monaco-adviseur Igor Korneev heeft zijn analyse klaar. Er wordt vooral aan Mircea Rednic gedacht om het tij te doen keren. Buiten Mercadal mocht niemand commentaar geven.