China fokt supervarkens zo groot als ijsberen om vleestekort op te vangen

De Chinezen kampen tegenwoordig met zoveel vleestekort dat ze begonnen zijn met het kweken van 'supervarkens' die honderden kilo's wegen. In het zuiden van China leeft zelfs een varken dat zo groot is als een ijsbeer en 500 kilo weegt. Dat is vijf keer meer dan een 'normaal' uit de kluiten gewassen varken.

De Chinese veestapel is de laatste jaren gedecimeerd door uitbraken van varkenspest. Aan de hand van nieuwe fokprogramma's is het gemiddelde gewicht van een Chinees varken al gestegen tot 200 kilo, maar in zuid-China leeft dus een 'kampioen' die meer dan dubbel zoveel weegt. Ter vergelijking: een volwassen mannelijke ijsbeer weegt gemiddeld zo'n 450 kilo.

De Chinese regering waarschuwt intussen dat het jaarlijks vleestekort zal toenemen tot 10 miljoen ton. Dat is meer dan er nu jaarlijks wereldwijd wordt verhandeld. Het supervarken in het zuiden van het land zal dus waarschijnlijk niet lang kampioen blijven.