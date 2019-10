De tol van de roem voor Dries Mertens: “Mijn buurvrouw van 75 jaar geeft me een mep in mijn gezicht als ik slecht speel”

Dries Mertens is op weg om een legende te worden in Napels. Als de aanvaller nog één keer scoort evenaart hij het doelpuntentotaal van ene Diego Maradona (115 goals) in het shirt van Napoli. Het record van Marek Hamsik (121) is ook niet meer veraf. De Rode Duivel is dan ook enorm populair in Zuid-Italiaanse stad. Al heeft dat ook zijn nadelen.

Zo onthulde Dries Mertens een opvallend verhaal in een interview met het Youtube-kanaal van de Serie A. “Na zeven jaar Napels ben ik een local geworden. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Dat maakt me gelukkig”, vertelt Mertens, die in Napels liefkozend ‘Ciro’ wordt genoemd, een lokale voornaam.” De mensen komen naar het stadion om mij alles te zien geven, en ik leef mijn leven op dezelfde manier als hun. Het is een prachtige plek om te wonen, ook al spreek ik het dialect niet perfect. Voetbal is hier een verslaving, voor jong en oud. Boven mij woont een 75-jarige vrouw, die me na elke wedstrijd een bezoekje brengt. Als ik goed speel, krijg ik felicitaties. Speel ik slecht, riskeer ik een mep in mijn gezicht. Dat zou in België nooit gebeuren.”

Als Mertens nog zeven keer scoort, evenaart hij dus het record van Hamsik. Met een achtste doelpunt wordt hij alleen topschutter aller tijden voor“Ik had hem misschien niet al die assists moeten geven twee jaar geleden”, lacht ‘Ciro’ Mertens. “Als ik zijn record breek, zal ik hem zeker eens bellen. Maar eerst moet ik het breken.”

Dat hij zo hoog in de geschiedenisboeken staat, maakt Mertens trots. “Dit had ik nooit verwacht zeven jaar geleden. Het betekent dat je hier iets bereikt hebt.”