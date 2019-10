Vriendinnen vermoorde Julie Van Espen delen pakkend filmpje als herinnering: “Ze blijft mensen raken”

Julie Van Espen, de 23-jarige studente uit Schilde die in mei vermoord werd, is zondagvoormiddag herdacht in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Daar hoorde ook een pakkend filmpje als hommage bij, gemaakt door de vriendinnen van Julie in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Bekijk hier het filmpje en lees hieronder de bijbehorende tekst van de vriendinnen van Julie.