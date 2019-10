Jaloerse twintiger vermoordt ex-vriendin, haar familie en haar nieuwe vriend in Oostenrijks skidorp

Bij de vijfvoudige moord in het Oostenrijkse skidorp Kitzbühel heeft een 25-jarige man zijn ex-vriendin, haar broer, haar ouders en nog een andere man doodgeschoten. Dat meldt de politie zondag. Het motief zou jaloezie zijn.

De moord gebeurde in een gezinswoning in het dorp. De 19-jarige ex-vriendin had volgens de politie twee maanden geleden een punt achter haar relatie met de 25-jarige man gezet.

Na de moorden had de man zichzelf aangegeven bij de lokale politie. “Ik heb zojuist vijf mensen vermoord”, zei de Oostenrijker toen hij zich bij de agent van wacht meldde.

Het vijfde slachtoffer is de nieuwe vriend van het meisje, meldt de lokale krant Tiroler Tageszeitung. De dader gebruikte het vuurwapen van zijn broer, dat hij legaal in bezit had en geregistreerd had. Toen de dader zich bij de politie aangaf, overhandigde hij het wapen onmiddellijk aan de agenten, aldus nog de Tiroler Tageszeitung.

Ruzie op café

Eerder op de avond hadden de man en zijn ex-vriendin een ruzie in een café in Kitzbühel, aldus een woordvoerder van het parket zondag. In de vroege ochtend, rond 4 uur, was de 25-jarige man naar het ouderlijk huis van zijn ex-vriendin gegaan. Haar vader had hem daar tegengehouden. Daarop ging de man naar huis en haalde hij een vuurwapen, aldus parketwoordvoerder Walter Pupp.

Met het vuurwapen keerde hij terug naar het ouderlijk huis en doodde hij de ouders en broer van zijn ex-vriendin. Zij bevond zich in een zelfstandige wooneenheid in de gezinswoning. Via het balkon verschafte drong hij binnen, waarna hij het meisje en haar nieuwe vriend doodschoot.

Burgemeester Klaus Winkler laat weten diep geschokt te zijn: “We hebben nog nooit zo’n ongelooflijke tragedie in Kitzbühel gehad.”

