Brandweer ontdekt giftige ratelslangen in Belgisch bos: “Dodelijk voor mensen of dieren tot 35 kilogram”

Een gebroken glazen bak met er vlak naast twee gele slangen. Dat is wat de brandweer van Namen vrijdag tijdens een blusoefening aantrof in een bos. Ze stuurden meteen enkele foto’s naar een slangenspecialist en kregen een gealarmeerd: “Opgepast!Texaanse ratelslang” terug.

De Texaanse ratelslang staat te boek als een van de gevaarlijkste slangen ter wereld en eens ze volwassen zijn, kan hun gif een volwassen man vellen. De exemplaren die de Naamse brandweer aantrof, waren nog relatief klein (respectievelijk 30 en 50 centimeter lang) maar het gif van de grootste van de twee zou al dodelijk kunnen zijn voor een kind.

Voorzichtigheid was dus geboden en een dierenarts/brandweerman werd ter plaatse groepen. Hij kreeg de dieren veilig in een transportbox en zorgde ervoor dat ze tijdelijk ondergebracht werden in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.

De dieren verblijven er in een beveiligde afdeling. “Er zal zo snel mogelijk een definitieve oplossing gezocht worden voor de ratelslangen in een dierentuin of gespecialiseerde opvang”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum.

Wie verantwoordelijk was voor het dumpen van de twee slangen is voorlopig nog niet bekend. “Gelukkig was het koud, waardoor een reptiel minder actief is. Anders waren de slangen mogelijk al verder de natuur in getrokken. Zeker de slang van 50 centimeter kan dodelijk giftig zijn voor mensen of dieren van ongeveer 35 kilogram”, schrijft het Natuurhulpcentrum op haar website.

Aan VRT NWS laat Dries Damiaans van het Natuurhulpcentrum nog weten dat het verboden is om Texaanse ratelslangen te houden in België, of toch zonder milieuvergunning. “En die wordt in de praktijk ook bijna nooit gegeven. Maar in Duitsland kan je zulke slangen gewoon op reptielbeurzen kopen. En welke controle is er tussen Duitsland en België?”