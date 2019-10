Voetbalbond veroordeelt seksschandaal bij lokale ploeg

ACFF, de Franstalige amateurvleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), veroordeelt de seksuele handelingen die zich hebben voorgedaan in de kantine van een lokale voetbalclub in Thimister-Clermont in de provincie Luik. “We hopen dat de daders gestraft worden”, klinkt het zondag.

In het Waalse dorpje Thimister-Clermont, in de provincie Luik, is eersteprovincialer La Minerie afgelopen week in opspraak gekomen door twee gelekte video’s. In het eerste filmpje kruipt een vrouw op handen en voeten door de cafetaria. Ze is naakt en kruipt in de richting van een van de spelers van de ploeg, die in voetbaltenue op haar staat te wachten. In een tweede video zijn nog explicietere zaken te zien.

LEES OOK. Seksschandaal blijft niet zonder gevolgen: één speler is zijn werk kwijt, parket opent onderzoek

Zeven spelers van de eerste ploeg waren naar verluidt aanwezig. De moeder van de vrouw legde klacht neer, waarop het parket een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de feiten. “We hopen met ons hele hart dat er snel klaarheid zal zijn over wat er is gebeurd, in het belang van alle betrokken partijen. En als er fouten zijn gebeurd, moeten de daders gestraft worden”, aldus ACFF in een persbericht.

“We veroordelen dergelijke feiten met klem. Ze druisen in tegen de ethische waarden van de sport en brengen het voetbal alsook de bestuurders, voetballers en sympathisanten van La Minoise schade toe. We zullen de verdere ontwikkelingen in dit dossier zeer aandachtig opvolgen.”