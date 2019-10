Grote zoekactie aan de kust afgeblazen: 'vermiste' wandelt dronken rond in dorpscentrum

De Panne - Zondagmorgen omstreeks 3.00 uur startte op het strand van De Panne een grote zoekactie naar een verdwenen persoon. Vier vrienden waren op het strand gaan potje baden toen plots een van hen verdween. Rond 5.00 uur werd duidelijk dat de man gewoon weg gewandeld was zonder zijn vrienden te verwittigen. Hij zou dronken geweest zijn, zo schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Vier personen gingen op het strand pootje baden toen plots een van hen verdween. Ze hoorden de persoon nog roepen maar konden hem niet vinden waarop ze de hulpdiensten alarmeerden. De reddingsboot Brandaris uit Nieuwpoort, een NH 90 helicopter, een jeep van de brandweer en de politie zochten op de hoogwaterlijn en op het strand naar sporen van de vermoedelijke drenkeling. De heli vloog met zoeklicht laag over het strand vanaf de Franse grens tot aan Koksijde. De Brandaris speurde met grote zoeklichten het wateroppervlak af.

De brandweer plaatste een tent op de Esplanade aan het Bortierplein. Omstreeks 5.00 uur werd dan een jongeman aangetroffen in de straten van De Panne. Hij was over zijn theewater en had na het pootjebaden het strand verlaten zonder zijn vrienden te verwittigen. Ondertussen was de zoekactie bijna twee uur aan de gang. Wie voor de kosten zal opdraven, is nog niet bekend.