Biologen maken zich “ernstige zorgen” om succesfoto’s van plasticvanger

Vorige week pakte ‘The Ocean Cleanup’, het ambitieuze project van Boyan Slat om al het plastic uit de oceaan te halen, uit met goed nieuws: hun plasticvanger in de Stille Oceaan werkt. Om dat te illustreren werden ook enkele foto’s verspreid van de vangst. Maar daar zijn heel wat biologen niet blij mee.

Rebecca Helm van de universiteit van North Carolina bond de kat de bel aan door op te merken dat er heel wat zeedieren waren gevangen door het ingenieuze wapen in de strijd tegen vervuiling. De biologe had eerder dit jaar haar vrees geuit dat drijvende dieren in groten getale zouden worden opgeschept door de plasticvanger.

Helm verspreidt nu een foto via Twitter waarop ze alle dode dieren in de vanger aanduidt. Vooral kleine, drijvende kwalachtigen zouden de dupe zijn. Samen met andere biologen vreest ze dat het ambitieuze project om de oceanen op te kuisen een “enorme impact” op het ecosysteem zal hebben.

“Er drijven en zwemmen duizenden kleine zeewezens in de eerste paar meters van de oceanen”, schrijft Simon Fraser van de universiteit van Canada op sociale media. “slakken, jonge dieren, insecten, … Deze dieren vormen het voedsel van onder meer vissen en zeeschildpadden.”

Visbestand en ecosysteem

Veel van die kleine diertjes drijven - net zoals plastic - mee met de stroom. Vissen kunnen wegzwemmen, maar de drijvende zeewezens zitten vast in de plasticvanger. Biologen vrezen dat het nog verder gaat en dat eieren van bepaalde vissoorten ook in de vanger belanden.

“Slat zou zich moeten bekommeren over het effect op het visbestand en het ecosysteem als hij zijn ambitieus project wil verwezenlijken”, klink het nog.

The Ocean Cleanup heeft intussen bevestigd dat er zeedieren in de plasticvanger belanden. De impact zou echter “beperkt” zijn en de uitvinding staat nog niet helemaal op punt. “Dit is nog geen eindversie.”

