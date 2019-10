Belgische stripscenarist Philippe ‘Tome’ Vandevelde overleden

De Belgische striptekenaar en -scenarist Philippe Vandevelde, bijgenaamd ‘Tome’, is zaterdag op 62-jarige leeftijd overleden. Dat is zondag bekendgemaakt op de Facebook-pagina van Les Amis de Spirou, een initiatief van de fans van het bekende Franstalige stripweekblad Spirou. Tome lag aan de basis van reeksen als De kleine Robbe (Le Petit Spirou) en Soda, en was een tijdlang een van de auteurs van Robbedoes en Kwabbernoot.

“Als er voor de makers van Robbedoes een hemel bestaat, dan hebben Rob-Vel, Jijé, Franquin en Nic er iemand bijgekregen”, luidt het bericht van Les Amis de Spirou. “Het is met grote droefheid dat we het overlijden vernemen van Philippe Tome, gisteren op de leeftijd van 62 jaar.”

Tome is vooral bekend van zijn scenario’s voor Robbedoes en Kwabbernoot, de stripreeks die hij in de jaren tachtig en negentig opnieuw uitvond, samen met tekenaar Janry. Het duo lag ook aan de basis van De Kleine Robbe. Soda, over een detective in New York, kwam eveneens uit de koker van Tome.