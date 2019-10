Jongeman (25) vier keer beschoten na ruzie in nachtclub Anderlecht

Anderlecht - In de Brusselse gemeente Anderlecht is een ruzie aan de nachtclub Eclips zondagochtend uitgedraaid op een schietpartij. Een verdachte schoot vier keer op een 25-jarige man, die twee keer geraakt werd. Het slachtoffer is niet in levensgevaar, de dader wordt nog gezocht.

Het incident gebeurde rond 6 uur, meldt La Capitale, en de info wordt bevestigd aan persagentschap Belga. Twee mannen zouden ruzie gekregen hebben in de nachtclub Eclips en die is slecht uitgedraaid.

“Op de parking voor de discotheek heeft de ene man vier keer op de andere man geschoten. Het onderzoek is aan de gang, maar de verdachte is nog niet opgepakt. Een ballistisch deskundige en het labo van de federale politie kwamen ter plaatse”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Het 25-jarige slachtoffer werd twee keer geraakt. Eenmaal in het been en eenmaal in de onderbuik. Er zouden geen vitale organen geraakt zijn.