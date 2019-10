Derby in eerste amateurklasse loopt fout: duw- en trekwerk na match, Patro Eisden legt klacht neer tegen “met Thes Sport bevriende scheidsrechter”

Patro Eisden Maasmechelen voelt zich benadeeld door de arbitrage tijdens de Limburgse derby tegen Thes Sport zaterdag op de zesde speeldag in de eerste amateurklasse. Patro besliste zondag dan ook bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een klacht neer te leggen tegen scheidsrechter Marnix Claes, die een goede vriend zou zijn van een staflid van Thes Sport.

Patro Eisden verloor de wedstrijd in Tessenderlo zaterdagavond met 2-1. De Limburgse derby ontaardde na het laatste fluitsignaal in duw- en trekwerk tussen beide ploegen. Ook de flamboyante Patro-voorzitter Salar Azimi liet zich niet onbetuigd en duwde een assistent-coach van Thes tegen de grond.

Oorzaak van het tumult waren de rode kaarten voor Baeten en Mombongo in de tweede helft. Door het numerieke onevenwicht gaf Patro de 0-1 voorsprong nog weg. De Maasmechelaars nemen dat vooral scheidsrechter Marnix Claes kwalijk. “Na de wedstrijd werd de club op de hoogte gebracht van de vriendschapsbanden tussen de ref en een lid van de technische staf van Thes sport. Een oud-speler van Thes Sport informeerde de delegatie van Patro Eisden hierover. Volgens die bron vertoeft Marnix Claes geregeld tot in de vroege uurtjes in de kantine van Thes Sport”, luidt het in een persbericht.

“Vermits zijn partijdige leiding van zaterdag zo resultaatbepalend was, zal Patro Eisden een klacht neerleggen en vragen aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om een onderzoek te openen naar ref Marnix Claes en zijn connecties met leden van Thes Sport. Patro Eisden zal tevens een wrakingsverzoek indienen tegen de heer Claes”, aldus Patro Eisden.

In de stand is Thes sport met 14 op 18 tweede, na KMSK Deinze. Patro Eisden bezet met 6 punten de twaalfde plek.