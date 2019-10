Roberto Martinez blijft voorzichtig: “Er is geen favoriet voor het EK”

De Rode Duivels kunnen volgende week mathematisch zekerheid verwerven over hun EK-kwalificatie, mits er minstens één keer wordt gewonnen het tweeluik San Marino-Kazachstan. Bondscoach Roberto Martinez kan zich dus al beginnen voorbereiden op volgende zomer. Het lijkt voor de ‘gouden generatie’ de laatste kans op een prijs. Maar Martinez schuift in een gesprek met VTM Nieuws de druk van zich af. “Het EK winnen is niet makkelijker dan het WK.”

“Na de drie punten in Schotland weten we dat we een zeer grote kans maken om erbij te zijn op het EK, dus we bereiden er ons nu al zo goed mogelijk op voor.” aldus Martinez bij VTM Nieuws. De bondscoach weigert echter te zeggen dat de Rode Duivels uitgesproken favoriet zijn. “Het EK winnen is even moeilijk als het WK. Het is niet makkelijker om dat het enkel Europa is. De vier halve finalisten op het WK (Frankrijk, Kroatië, Engeland en de Belgen, nvdr.) waren Europese landen. Daar komt nog Nederland nog bij, dat twee sterke jaren heeft gekend. Je hebt nog Spanje en Portugal, die de Nations League wonnen, en Italië”, aldus de bondscoach, die even Duitsland vergeet. “Iedereen kan iedereen verslaan. Ik zie geen favoriet.”

De Spanjaard is wel lovend over zijn selectie bij de Rode Duivels. “We weten dat we op basis van talent even goed zijn als elk land dat het EK kan winnen”, gaat Martinez verder. “Het gaat erom dat we een winnaarsploeg worden. We zitten midden in dat proces.”

Zijn eigen toekomst laat de bondscoach in het midden. “Het zal van veel dingen afhangen”, besluit Martinez, wiens contract na het EK afloopt.