Lennert (15) slachtoffer van zinloos geweld tijdens fuif: “Laffe daad”

Berendrecht / Kalmthout -

De 15-jarige Lennert Bastiaensen uit Zandvliet werd zaterdagnacht het slachtoffer van zinloos geweld. Tijdens de fuif Bal-Tazaar in Kalmthout werd de tiener, die ook in de jeugd van Beerschot voetbalt, in elkaar geslagen door vijf anderen. De ouders van de jongen zoeken getuigen via sociale media.