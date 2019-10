VAR Laforge gaat opnieuw de mist in: geen strafschop voor Gent na duidelijke overtreding van Brandon Mechele

AA Gent was boos bij de rust. Niet onbegrijpelijk. Eerst kwam Club Brugge-speler Mats Rits verschillende keren weg zonder kaart, hoewel hij al vroeg geel verdiende. Maar op het halfuur stonden de Buffalo’s helemaal op hun achterste poten. Roman Yaremchuk werd in de zestien onderuit geschoffeld door Brandon Mechele. Geen penalty, oordeelde ref Jonathan Lardot. De VAR corrigeerde de misser niet, Club ontsnapte. Opmerkelijk: de videoref in het busje is… Nicolas Laforge, de man die vrijdag om onbegrijpelijke reden de treffer van Chadli in Charleroi afkeurde.

Brandon Mechele reageerde bij de rust kort op de fase. “Ik weet het niet of dat penalty is”, klonk het. “Hij valt eerder over mij, het is niet dat ik hem raak in de tackle, dus ja. De scheids fluit niet en ook de VAR vond het blijkbaar geen strafschop.”

Analist Wesley Sonck was op Proximus streng. “We weten al langer dat de VAR niet capabel is. Ik weet niet hoe die mannen in dat busje zitten.”

Het afkeurde doelpunt van Chadli. Ook toen was Laforge de VAR.