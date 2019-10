Kroongetuige in zaak van agente die buurman doodschoot, nu zelf doodgeschoten

De kroongetuige in een Amerikaanse moordzaak is vrijdag zelf om het leven gekomen. De 28-jarige man werd doodgeschoten op het parkeerterrein van zijn appartementsgebouw.

Amber Guyger werd vorige week tot tien jaar cel veroordeeld voor de moord op de 26-jarige Botham Jean. De voormalige politieagente uit Dallas was in september vorig jaar naar het appartement van Jean gegaan en had de jongeman in zijn woning doodgeschoten.

De overbuurman van Jean, de 28-jarige Joshua Brown, had alles zien gebeuren en was de kroongetuige op het proces tegen Guyger. Op 24 september had hij nog maar een erg emotionele getuigenis afgelegd in de rechtbank. Hij kon de tranen niet bedwingen toen hij vertelde dat hij Jean gospel had horen zingen vanuit zijn appartement.

Vrijdagavond, drie dagen na de veroordeling van Guyger, werd Brown zelf vermoord. Hij werd meermaals beschoten op het parkeerterrein van zijn appartementsgebouw. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar aan zijn verwondingen overleden. Voorlopig is er geen spoor van de dader(s).